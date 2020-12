Le Iene | scherzo a Matilde Brandi che crede di incontrare Tom Cruise

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’appuntamento della vita alle 14,30 con Tom, un provino per il nuovo film di cui parte delle riprese sono state girate proprio in Italia:è al settimo cielo perché non sa che lestanno architettando un terribilealle sue spalle. Nicolò De Vitiis riesce ad architettare unoper cui prima del provino i denti della vulcanica showgirl reduce dal Grande Fratello Vip vengono anneriti a causa di un errore del suo dentista. Un incidente che getta nel panico lache comunque si presenta lo stesso da quella cheessere la star di Hollywood mascherata provando a spiegare l’incidente al suo prestigioso sorriso con un inglese maccheronico: “My dentist … ha sbagliato”. Come reagirà la ...

chapmns : lo scherzo delle iene a matilde brandi che deve incontrare tom cruise ma il dentista le fa i denti neri e quindi le… - _DAGOSPIA_ : LO SCHERZO DELLE IENE A MATILDE BRANDI: LE FANNO CREDERE CHE TOM CRUISE VUOLE PROVINARLA MA...… - RossellaSmira : Lo scherzo delle @redazioneiene: @MatildeBrandi2 incontra @TomCruise con i denti neri…. - blogtivvu : Matilde Brandi, scherzo #LeIene: denti neri all’incontro con Tom Cruise #gfvip - Facu_PCF : Belinelli starà pensando che tra le ultime 24 ore e lo scherzo subito alle Iene...forse è stato più piacevole, e verosimile, quest'ultimo -

L'appuntamento della vita alle 14,30 con Tom Cruise, un provino per il nuovo film di cui parte delle riprese sono state girate proprio in Italia: Matilde Brandi è al settimo cielo perché non sa che le ...