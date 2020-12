Lazio, i convocati per il Brugge: buone notizie per Inzaghi (Di martedì 8 dicembre 2020) Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Brugge: ecco i giocatori a disposizione del tecnico della Lazio A poche ore da Lazio-Brugge, il tecnico Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. C’è Correa, che ha recuperato dai problemi avuti nei giorni passati. L’elenco completo: Portieri: Alia, Reina, Strakosha;https://secure.spox.com/daznpic/daznscheduleit.html?c=itLazionews24seriea&tm=5358109 Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Simoneha diramato la lista deiper la sfida di Champions League contro il: ecco i giocatori a disposizione del tecnico dellaA poche ore da, il tecnico Simoneha diramato la lista dei. C’è Correa, che ha recuperato dai problemi avuti nei giorni passati. L’elenco completo: Portieri: Alia, Reina, Strakosha;https://secure.spox.com/daznpic/daznscheduleit.html?c=itnews24seriea&tm=5358109 Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile. Leggi su Calcionews24.com

