L'app per prenotare il vaccino e il registro elettronico degli 'immuni' (Di martedì 8 dicembre 2020) Nell'ambito del Piano vaccini l'esecutivo sarebbe al lavoro su un vero e proprio registro elettronico da utilizzare anche per monitorare le eventuali reazioni avverse Leggi su today (Di martedì 8 dicembre 2020) Nell'ambito del Piano vaccini l'esecutivo sarebbe al lavoro su un vero e proprioda utilizzare anche per monitorare le eventuali reazioni avverse

Tommasolabate : Chissà perché sul cashback e l’app Io per avere indietro il 10% dei soldi degli acquisti non vedo tutte le paure pe… - SerieA : I risultati della 10ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutte le n… - acmilan : ??? Vai su #ACMilan Official App per ascoltare le parole del Mister dopo #SampdoriaMilan ?? - Chiarascura8 : RT @PamelaFerrara: Il problema del #CashbackDiStato non è la privacy. Il vero problema è che impiego meno tempo a guadagnare 150 euro, o a… - anto_galli4 : RT @Tony15989300: CHI SCARICA LA APP. IO, E' UNA TESTA DI CAZZO.!!! Ma chi si fida di dare a questo GOVERNO di MERDA, i propri dati BANCAR… -