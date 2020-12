La rivoluzione della musica | classica via streaming | a pagamento

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) C'è unanella, sospinta dal Covid: opere e concerti via, novità assoluta in Italia sebbene già sperimentata all'estero. Uno degli esempi è il Festival Donizetti a Bergamo che è riuscito a mettere in scena due opere allestite, una in forma di concerto e un gala (Marino Faliero, Belisario, Le nozze in villa). Il direttore artistico Francesco Micheli spiega, "Il festival Donizetti si è articolato con alcuni restringimenti; alcune produzioni sono state eliminate ma soprattutto si è inventata una web tv affinché quello schermo fosse il nostro reale palcoscenico". Orchestra e interpreti in platea, coro in scena. La stagione 2020 è stata montata fra mille difficoltà, con l'idea che in tempi di Covid, il teatro sia un ospedale dell'anima. Ma è un successo anche ...