Il Papa si è recato all'alba a Piazza di Spagna per rendere omaggio alla statua della Madonna insieme ai Vigili del fuoco (Di martedì 8 dicembre 2020) "Alle ore 7.00 di questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata a Maria Immacolata". E' quanto ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, rendendo nota la visita di Papa Francesco in Piazza di Spagna a Roma dove i Vigili del fuoco, come ogni anno, hanno onorato la statua della Madonna. "Alle prime luci dell'alba – ha riferito ancora la Santa Sede -, sotto la pioggia, ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova la statua

