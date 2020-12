Il caso Patrick Zaki e quell’abbraccio che fa male all’Europa (di L.Zacchetti) (Di martedì 8 dicembre 2020) L’abbraccio con il quale Macron ha accolto il presidente egiziano Al Sisi, in visita ufficiale a Parigi, mi ha provocato una forte sensazione di disagio. Al di là di quanto previsto dai protocolli diplomatici (e peraltro l’abbraccio non sempre è previsto, essendo poco gradito in alcune culture), il vero problema era la coincidenza della visita con l’ennesimo rinnovo dell’assurda detenzione di Patrick Zaki, prolungata di ulteriori 45 giorni. Ecco perché quel gesto, che in altre circostanze poteva anche essere simpaticamente informale, mi è sembrato sintomatico della perdurante debolezza dell’Europa. Se vogliamo davvero opporre una visione costruttiva all’impeto distruttivo dei sovranisti, dobbiamo lavorare affinché l’Unione parli con una voce sola sui temi che caratterizzano il nostro tempo, dalle migrazioni ai cambiamenti climatici, ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020) L’abbraccio con il quale Macron ha accolto il presidente egiziano Al Sisi, in visita ufficiale a Parigi, mi ha provocato una forte sensazione di disagio. Al di là di quanto previsto dai protocolli diplomatici (e peraltro l’abbraccio non sempre è previsto, essendo poco gradito in alcune culture), il vero problema era la coincidenza della visita con l’ennesimo rinnovo dell’assurda detenzione di, prolungata di ulteriori 45 giorni. Ecco perché quel gesto, che in altre circostanze poteva anche essere simpaticamente infor, mi è sembrato sintomatico della perdurante debolezza dell’Europa. Se vogliamo davvero opporre una visione costruttiva all’impeto distruttivo dei sovranisti, dobbiamo lavorare affinché l’Unione parli con una voce sola sui temi che caratterizzano il nostro tempo, dalle migrazioni ai cambiamenti climatici, ...

UnitaNews : Patrick resta in cella. Il regime non arretra! - - martaserafini : RT @tpellizzari: Come il #revengeporn distrugge la vita delle persone, in primo luogo invertendo il concetto di vittima: @gretascl lo racco… - Spicci3 : @Silvio_710719 @doluccia16 Ho risposto ad una domanda su chi è Patrick Zaky Sono anche io incazzato per i pescatori… - tpellizzari : Come il #revengeporn distrugge la vita delle persone, in primo luogo invertendo il concetto di vittima: @gretascl l… - epizzami : @Lucrezi97533276 Invece non si stupisce, l' francese, che, oggi, il suo Presidente abbia ricevuto con tutti gli ono… -