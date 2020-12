Grande Fratello Vip, confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Giacomo Urtis innamorato di Tommaso? (Di martedì 8 dicembre 2020) Ieri sera, durante la puntata del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati protagonisti di un intenso confronto. Intanto, sembra che Giacomo Urtis si sia innamorato di Tommaso… Lo scorso sabato, in seguito all’uscita volontaria di Francesco Oppini dalla Casa, Tommaso Zorzi, durante un confronto con Cristiano Malgioglio, ha ammesso di essersi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Ieri sera, durante la puntata del “Vip”,sono stati protagonisti di un intenso. Intanto, sembra chesi siadi… Lo scorso sabato, in seguito all’uscita volontaria didalla Casa,, durante uncon Cristiano Malgioglio, ha ammesso di essersi L'articolo NewNotizie.it.

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Stwefy : Firmate tutti magari è la volta buona che si faccia qualcosa di concreto. grande fratello: Far ricontrollare i voti… - shippermancata : RT @sippingtrash: GRANDE FRATELLO NOI IL VIDEO TRIBUTO A CICCIO CE LO MERITIAMO, NON HA FATTO ALTRO CHE REGALARE PERLE PUOI FARCI UNA CLIP… - il_brigante07 : RT @jabbaTM: Pagate in Contanti è un vostro Diritto Costituzionale fare la Lotteria degli Scontrini è come fare i Vaccini, è il Grande frat… -