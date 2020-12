Grande Fratello VIP 5: Maria Teresa Ruta, le proposte indecenti e l’assurdo ok di Amedeo Goria (Di martedì 8 dicembre 2020) Uno dei momenti più interessanti per gli amanti del gossip andati in onda nella puntata del 7 dicembre 2020 di Grande Fratello VIP 5 è stata una tremenda confessione fatta da Maria Teresa Ruta circa il suo passato professionale di volto della televisione. La donna ha raccontato di aver ricevuto in tre occasioni diverse delle “proposte indecenti” di cui una con dei risvolti davvero shockanti. La conduttrice ha raccontato che nel 1991, a fine di una trasmissione da lei condotta, è stata invitata da un personaggio famoso molto noto e “potente” a tornare nella sua camera da letto e a lasciare la porta aperta per potergli permettere di entrare. La Ruta all’epoca non intuì nulla ed eseguì alla lettera. L’uomo si palesò poi in camera sua chiedendole come mai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 dicembre 2020) Uno dei momenti più interessanti per gli amanti del gossip andati in onda nella puntata del 7 dicembre 2020 diVIP 5 è stata una tremenda confessione fatta dacirca il suo passato professionale di volto della televisione. La donna ha raccontato di aver ricevuto in tre occasioni diverse delle “” di cui una con dei risvolti davvero shockanti. La conduttrice ha raccontato che nel 1991, a fine di una trasmissione da lei condotta, è stata invitata da un personaggio famoso molto noto e “potente” a tornare nella sua camera da letto e a lasciare la porta aperta per potergli permettere di entrare. Laall’epoca non intuì nulla ed eseguì alla lettera. L’uomo si palesò poi in camera sua chiedendole come mai ...

