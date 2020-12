Frase razzista del quarto uomo | Psg e Basaksehir lasciano il campo!

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) stata interrotta e non riprender la partita tra il Psg-. Secondo la ricostruzione uno dei vice dell'allenatore turco Buruk infatti ha accusato ildi razzismo, prima di essere ...

Il giudice di gara romeno Sebastian Colescu è accusato di aver dato del 'negro' a un giocatore in panchina. Il grido ripetuto contro il quarto uomo Uefa da Pierre Webo, ex attaccante del Camerun e ora ...È stata interrotta e non riprenderà la partita tra il Psg-Basaksehir . Secondo la ricostruzione uno dei vice dell'allenatore turco Buruk infatti ha accusato ...