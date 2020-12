Fiorentina, Barone: «Il Franchi come le cascate del Niagara. Archistar paghino il restauro…» (Di martedì 8 dicembre 2020) «Si potrebbe costituire - ha detto Barone - un fondo e tutti quelli che scrivono e parlano del Franchi, iniziando dalle Archistar, potrebbero mettere soldi per il Comune. Vediamo se saranno abbastanza per restaurare lo stadio» Leggi su firenzepost (Di martedì 8 dicembre 2020) «Si potrebbe costituire - ha detto- un fondo e tutti quelli che scrivono e parlano del, iniziando dalle, potrebbero mettere soldi per il Comune. Vediamo se saranno abbastanza per restaurare lo stadio»

FirenzePost : Fiorentina, Barone: «Il Franchi come le cascate del Niagara. Archistar paghino il restauro…» - apetrazzuolo : TIKI TAKA - Fiorentina, Barone: 'Il Franchi sembrava le Cascate del Niagara, le voci su Sarri e Spalletti non sono… - CsSoldi : @LabaroViolaNews Te non devi parlare più. Spero che Rocco vi tolga il giocattolino dalle mani, a te e a Barone. Pe… - CsSoldi : @AnsaToscana Bravo #Barone occupati di #Stadio di #ViolaPark, ma te e il tuo compagno #Prade smettete di occupavi d… - AnsaToscana : Barone, il Franchi sembrava le Cascate del Niagara. Dg Fiorentina, impianto è fragile,istituiamo fondo con archista… -