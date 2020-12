Covid | 14 842 nuovi casi | il tasso di positività scende al 9 | 9% Le vittime sono 634

Leggi su dire

(Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA – Si registrano 14.842 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, 1.122 in più di ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 634, 106 più di ieri. Cosi' il bollettino del ministero della Salute, diffuso dalla Protezione civile. Nelle 24 ore sono stati effettuati 149.232 tamponi, 38mila piu' di ieri. Diminuisce il tasso di nuovi contagi sui tamponi a 9,94. Ieri era del 12,3%.