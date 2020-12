Cosa ha detto l’arbitro in Psg-Basaksehir? La frase razzista che ha sconvolto i giocatori

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) La “Gazzetta dello Sport” potrebbe aver risolto l’arcano di questa serata della Champions League di calcio, destinata a far parlare di sé ancora molto a lungo per via di un orrendo episodio che, se confermato, lascerebbe davvero senza parole. Il tutto è accaduto in uno dei sei match previsti alle ore 21.00, quello tra i francesi del PSG ed i turchi del, che è stato definitivamente sospeso. Cerchiamo di ricostruire quanto accaduto: al 14? il quarto uomo, Sebastian Coltescu, richiama l’attenzione del, Ovidiu Ha?egan, il quale espelle dalla panchina del club turco Demba Ba. Il calciatore a stento viene trattenuto dai compagni ed accusa il quarto uomo di aver proferito un epiteto. Per la “Rosea“, il quarto uomo romeno avrebbe indicato il calciatore dicendo “negru“, “nero” in romeno, scatenando le ire dei ...