Chi è Lloyd Austin | il generale scelto da Biden come Segretario alla Difesa

Il generale in congedo Lloyd Austin, un nero, sarà il Segretario alla Difesa del presidente Joe Biden: lo riferiscono vari media Usa. Austin ha comandato per tre anni lo Us Central Command, dal quale dipendono le operazioni nei principali teatri di guerra che coinvolgono gli Stati Uniti, Afghanistan, Yemen, Iraq, Siria, ed è stato vice-capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Usa. Se confermato dal Senato, Austin, 67 anni, congedatosi nel 2016 come generale a quattro stelle dopo 41 anni di servizio attivo, sarà il primo afro-americano nella storia a guidare il Pentagono. L'ex generale è stato per anni una figura molto rispettata e di grande prestigio nelle Forze Armate.

