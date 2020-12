Alessandro Borghese indagato insieme alla moglie Wilma Oliverio: il motivo e le parole dello chef (Di martedì 8 dicembre 2020) Lo chef Alessandro Borghese – conduttore del programma Quattro Ristoranti – e la moglie Wilma Oliverio sono stati coinvolti in una vicenda per nulla piacevole: i due infatti hanno ricevuto un avviso di garanzia per delle false fatturazioni all’interno di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Raggiunto telefonicamente da Il Corriere Alessandro ha spiegato i motivi per cui sono stati indagati: Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece. L’ho conosciuto quando mi sono fidanzato con mia moglie nel 2009. Me l’ha presentato lei e lui ha cominciato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la società. Lavorava in un grande studio qui a Milano e con ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 dicembre 2020) Lo– conduttore del programma Quattro Ristoranti – e lasono stati coinvolti in una vicenda per nulla piacevole: i due infatti hanno ricevuto un avviso di garanzia per delle false fatturazioni all’interno di un’inchiesta aperta dProcura di Milano. Raggiunto telefonicamente da Il Corriereha spiegato i motivi per cui sono stati indagati: Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece. L’ho conosciuto quando mi sono fidanzato con mianel 2009. Me l’ha presentato lei e lui ha cominciato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la società. Lavorava in un grande studio qui a Milano e con ...

