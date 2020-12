Ajax | Tadic | «Atalanta? Non al meglio | ma ci sarò»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Dusan, centrocampista dell’, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro l’Dusan, centrocampista dell’, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro l’. CONDIZIONE – «Non sto alfisicamente, ma cerco di esserci sempre. Sono un giocatore importante, come tutti, e cerco sempre di aiutare la squadra in ogni momento. Sono come un papà per i più giovani». Leggi su Calcionews24.com