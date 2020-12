Xbox Series X/S protagoniste ai The Game Awards con un grande annuncio di Microsoft? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stando quanto riferito, Microsoft farà un importante annuncio ai The Game Awards questa settimana. O almeno così sembra, secondo il giornalista Jeff Grubb, che però non ha condiviso ulteriori dettagli sulla natura di questo annuncio. Microsoft ha dimostrato che storicamente riserva i suoi grandi annunci per l'importante show, come la rivelazione di Xbox Series X l'anno scorso. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stando quanto riferito,farà un importanteai Thequesta settimana. O almeno così sembra, secondo il giornalista Jeff Grubb, che però non ha condiviso ulteriori dettagli sulla natura di questoha dimostrato che storicamente riserva i suoi grandi annunci per l'importante show, come la rivelazione diX l'anno scorso. Leggi altro...

Nicco2D : @xbox_series @Spartano_78 Soprattutto non devi vedere gente che invece di fare il suo lavoro si mangia un panino in diretta. - MicrosoftRTweet : RT @Eurogamer_it: #TGA2020: #Microsoft potrebbe svelare un importante annuncio per #XboxSeriesXS. - Eurogamer_it : #TGA2020: #Microsoft potrebbe svelare un importante annuncio per #XboxSeriesXS. - infoitscienza : FIFA 21 next-gen, dove gira meglio? Video confronto PS5-Xbox Series X -