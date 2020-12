Vittoria Schisano e il fidanzato Donato: ‘Il mio primo e unico uomo’ (Di lunedì 7 dicembre 2020) Protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, Vittoria Schisano si racconta a Domenica In nella puntata del 6 dicembre. Ospite di Mara Venier l’attrice parla anche dell’amore con il compagno Donato, una storia che dura da quasi 4 anni. L’uomo ha 50 anni e di lui Vittoria dice: “È il primo e unico uomo che io ho avuto. E spero anche l’ultimo. È un uomo meraviglioso, quando l’ho conosciuto ero diffidente, neanche li guardavo gli uomini, e mi ha conquistato con dolcezza e quella forza del sud”. La Schisano non nasconde la volontà di sposarsi: “Io sono terrona, sogno l’abito bianco. Ma non me l’ha chiesto, aspetto che si inginocchi e me lo chieda nel modo più melenso possibile”. Vittoria Schisano cambia sesso, l’attrice ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 7 dicembre 2020) Protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle,si racconta a Domenica In nella puntata del 6 dicembre. Ospite di Mara Venier l’attrice parla anche dell’amore con il compagno, una storia che dura da quasi 4 anni. L’uomo ha 50 anni e di luidice: “È iluomo che io ho avuto. E spero anche l’ultimo. È un uomo meraviglioso, quando l’ho conosciuto ero diffidente, neanche li guardavo gli uomini, e mi ha conquistato con dolcezza e quella forza del sud”. Lanon nasconde la volontà di sposarsi: “Io sono terrona, sogno l’abito bianco. Ma non me l’ha chiesto, aspetto che si inginocchi e me lo chieda nel modo più melenso possibile”.cambia sesso, l’attrice ...

