The Promised Neverland: pubblicato il capitolo extra

The Promised Neverland ritorna sulle pagine di Weekly Shonen Jump questa settimana, con Seeking the Sky of Freedom, una commovente side story dedicata a Krone A sei mesi di distanza dal finale, il duo Kaiu Shirai – Posuka Demizu ha proposto un nuovo capitolo della loro acclamata serie, The Promised Neverland. Il lavoro, intitolato Seeking the Sky of Freedom, è pubblicato su Jump, e come sempre si può reperire gratuitamente su MangaPlus. Si tratta di un extra scollegato dalla storia principale, ma che coinvolge il personaggio di Krone, la "Sorella" mandata dai direttori di Grace Field in sostegno della Mamma per sventare il tentativo di fuga di Emma e gli altri. Seeking the Sky of Freedom racconta il passato di Krone. In particolare, il suo periodo di formazione ...

