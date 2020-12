Terremoto di 3,2 magnitudo in Toscana (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una scossa di Terremoto di 3,2 magnitudo è stata avvertita alle 5.55 di questa mattina in Toscana. La scossa, registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuta a una profondità di sei metri. I comuni più vicini all’epicentro sono: Casola in Lunigiana (Massa Carrara), Minucciano e Piazza al Serchio (Lucca). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una scossa didi 3,2è stata avvertita alle 5.55 di questa mattina in. La scossa, registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuta a una profondità di sei metri. I comuni più vicini all’epicentro sono: Casola in Lunigiana (Massa Carrara), Minucciano e Piazza al Serchio (Lucca). L'articolo proviene da Italia Sera.

