Stalker | 2 arrestati dai carabinieri | ecco dove e perchè

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Due uomini che non avevano mai accettato la fine delle rispettive relazioni sentimentali e che si sono trasformati, in breve tempo, in temibili, capaci di impaurire le loro ex a tal punto dar modificare i loro quotidiani stili di vita. A finire in manette, per mano deidel Comando Provinciale di Roma, sono stati due romani di 45 e 50 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine, accusati di atti persecutori., 2daicosa è successo Il 45enne è stato bloccato daidella Stazione Roma Tor Pignattara dopo avergli notificato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo, dalla fine della relazione con la sua vittima avvenuta a luglio ...

Italia Sera

