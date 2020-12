Roma, ‘Fammi salire sul bus’: ubriaca ferma il mezzo, poi si scaglia contro i Carabinieri (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ha visto transitare l’autobus, la linea 150 festiva dell’Atac, e ha preteso di salire nonostante non ci fosse la fermata. E’ successo ieri mattina, intorno alle 10, su via Prenestina, all’angolo con via Giacomo Bresadola. Una donna Romana di 32 anni, in evidente stato di alterazione probabilmente dovuto all’assunzione dell’alcol, non solo ha tentato di fermare l’autobus e a scalciare, ma ci si è messa davanti impedendo di fatto la ripartenza. E’ per questo motivo che l’autista ha chiesto l’intervento dei Carabinieri, che una volta arrivati sul posto sono stati minacciati dalla donna che si è scagliata anche contro di loro. La 32enne è stata poi identificata dai militari della stazione Roma Centocelle e denunciata per interruzione di pubblico servizio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ha visto transitare l’autobus, la linea 150 festiva dell’Atac, e ha preteso dinonostante non ci fosse lata. E’ successo ieri mattina, intorno alle 10, su via Prenestina, all’angolo con via Giacomo Bresadola. Una donnana di 32 anni, in evidente stato di alterazione probabilmente dovuto all’assunzione dell’alcol, non solo ha tentato dire l’autobus e a scalciare, ma ci si è messa davanti impedendo di fatto la ripartenza. E’ per questo motivo che l’autista ha chiesto l’intervento dei, che una volta arrivati sul posto sono stati minacciati dalla donna che si èta anchedi loro. La 32enne è stata poi identificata dai militari della stazioneCentocelle e denunciata per interruzione di pubblico servizio, ...

