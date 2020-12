Riapertura scuole in Campania dal 9 dicembre in bilico, Azzolina chiede confronto (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una storia infinita quella che sta accompagnando la possibile Riapertura scuole in Campania, almeno di tutte le classi del ciclo di primaria e ancora del primo anno della secondaria di primo grado (alias scuole medie). Attualmente, nella regione governata da Vincenzo De Luca, dopo la chiusura di intere settimane, in classe sono ritornati solo gli alunni della scuola dell’infanzia e quelli della prima scuola elementare. Subito dopo il ponte dell’Immacolata, e dunque il 9 dicembre, ci si aspetterebbe un rientro in classe visto il termine degli effetti dell’ordinanza della Regione Campania n.93 del 28 novembre. Eppure nulla sembra scontato, soprattutto in questo momento. L’Unità di Crisi della Regione Campania doveva già riunirsi nel weekend e ancora oggi 7 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una storia infinita quella che sta accompagnando la possibilein, almeno di tutte le classi del ciclo di primaria e ancora del primo anno della secondaria di primo grado (aliasmedie). Attualmente, nella regione governata da Vincenzo De Luca, dopo la chiusura di intere settimane, in classe sono ritornati solo gli alunni della scuola dell’infanzia e quelli della prima scuola elementare. Subito dopo il ponte dell’Immacolata, e dunque il 9, ci si aspetterebbe un rientro in classe visto il termine degli effetti dell’ordinanza della Regionen.93 del 28 novembre. Eppure nulla sembra scontato, soprattutto in questo momento. L’Unità di Crisi della Regionedoveva già riunirsi nel weekend e ancora oggi 7 ...

