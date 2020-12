Recovery Plan, Conte: 'Progetto chiaro e coraggioso per uscire dalla crisi' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella premessa della bozza del Recovery Plan , Giuseppe Conte ha scritto che 'occorre un Progetto chiaro, condiviso e coraggioso per il futuro del Paese'. Secondo il premier, 'dietro al ritardo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella premessa della bozza del, Giuseppeha scritto che 'occorre un, condiviso eper il futuro del Paese'. Secondo il premier, 'dietro al ritardo ...

Avvenire_Nei : Intervista @TeresaBellanova: ho chiesto le carte del Recovery plan, non ho ricevuto un rigo - ilfoglio_it : Anche i populisti italiani dovrebbero capire che con l'opposizione del duo di Visegrád non è in gioco solo il futur… - Agenzia_Ansa : Attesa per il Consiglio dei Ministri alle 11 chiamato ad affrontare lo schema di aggiornamento del Recovery Plan e… - perramatteo : RT @OGiannino: Prima ancora dell’architettura barocca, ecco il problema numero uno dietro la voglia sfrenata di Conte di avere ai suoi ordi… - Moixus1970 : RT @petergomezblog: Task force sul Recovery plan, Italia viva di traverso. Il ministro Provenzano: “Deprimenti le divisioni per la visibili… -