Pradè | “Cutrone? È un falso problema Per la Fiorentina è un valore assoluto”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita di Fiorentina-Genoa. Si è espresso a proposito di Patrick Cutrone dopo le parole del suo agente Giovanni Branchini: "Cutrone? Il suo è un falso problema. Una società si pone il problema quando c'è. Il giocatore aveva un obbligo di riscatto che scattava alla sedicesima presenza. Il problema nel caso uno se lo potrebbe porre alla quindicesima. In ogni caso stiamo parlando di un valore assoluto per la Fiorentina sia nel caso di una riconferma che di un ricollocamento".

