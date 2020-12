Pirlo: “Potrebbe giocare Buffon. Barcellona in crisi? Non scherziamo, Ramsey mi ha stupito” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Juventus, già qualificata, cerca l’impresa al Camp Nou per strappare il primo posto nel girone. In conferenza stampa, Andrea Pirlo, ha commentato la gara contro i blaugrana. Queste le sue parole: “Come sta Buffon? Gigi sta meglio ha recuperato dall’infortunio. Si merita un palcoscenico così importante e potrebbe giocare. Non credo alla crisi del Barcellona, ha un allenatore nuovo che sta mettendo insieme le sue idee. Possiamo dire che lo stesso step lo stiamo vivendo noi alla Juventus. Sappiamo che è una grande squadra e vincere al Camp Nou sarebbe davvero bello”. Sul primo posto: “Dobbiamo crederci, sarà una partita difficile e in parte bisognerà soffrire. Sappiamo che avremo le nostre occasioni da sfruttare, giusto giocare a viso aperto, non abbiamo nulla da perdere. Sapendo degli ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Juventus, già qualificata, cerca l’impresa al Camp Nou per strappare il primo posto nel girone. In conferenza stampa, Andrea, ha commentato la gara contro i blaugrana. Queste le sue parole: “Come sta? Gigi sta meglio ha recuperato dall’infortunio. Si merita un palcoscenico così importante e potrebbe. Non credo alladel, ha un allenatore nuovo che sta mettendo insieme le sue idee. Possiamo dire che lo stesso step lo stiamo vivendo noi alla Juventus. Sappiamo che è una grande squadra e vincere al Camp Nou sarebbe davvero bello”. Sul primo posto: “Dobbiamo crederci, sarà una partita difficile e in parte bisognerà soffrire. Sappiamo che avremo le nostre occasioni da sfruttare, giustoa viso aperto, non abbiamo nulla da perdere. Sapendo degli ...

