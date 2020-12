Pechino contro i giovani leader di Hong Kong Sanzioni Usa e Ue in arrivo

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La Cina non ferma la repressione a. Il dipartimento di Sicurezza nazionale della Polizia dell’isola ha arrestato altre otto persone, accusate di avere partecipato ad una protestail governo il mese scorso all’Università di(Cuhk) a Sha Tin. Dopo le condannedel movimento pro-democrazia Demosisto, Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam, e l’arresto dell’imprenditore Jimmy Lai, secondo la stampa locale è stato arrestato anche Arthur Yeung, un laureato della Cuhk che ha partecipato alle elezioni del consiglio distrettuale nel 2019. Un gruppo di agenti l’ha arrestato stamattina in casa. Sulla sua pagina Facebook si legge che Arthur Yeung è stato portato alla stazione di polizia di Ma On Shan. Yeung è stato arrestato a casa alle 7 del ...