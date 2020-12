Pasta al tonno con zucchine e pomodorini (Di lunedì 7 dicembre 2020) La è un’alternativa gustosa alla tradizionale Pasta al tonno. La ricetta è facile e veloce da preparare, ma soprattutto appetitosa. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News INGREDIENTI 320 g di Pasta 200 g di tonno in scatola 150 g di pomodorini 200 g di zucchine 1 pezzetto di cipolla 1 spicchietto d’aglio 2 acciughe sott’olio Olio extravergine d’oliva q.b. Sale fino q.b. 1 tazzina di vino bianco Peperoncino piccante macinato (q.b.) Per la preparazione della iniziamo mettendo sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere la Pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione Intanto lavate e tagliate le zucchine, poi lavate e tagliate i pomodorini e tagliate ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 7 dicembre 2020) La è un’alternativa gustosa alla tradizionaleal. La ricetta è facile e veloce da preparare, ma soprattutto appetitosa. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News INGREDIENTI 320 g di200 g diin scatola 150 g di200 g di1 pezzetto di cipolla 1 spicchietto d’aglio 2 acciughe sott’olio Olio extravergine d’oliva q.b. Sale fino q.b. 1 tazzina di vino bianco Peperoncino piccante macinato (q.b.) Per la preparazione della iniziamo mettendo sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere lanon appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione Intanto lavate e tagliate le, poi lavate e tagliate ie tagliate ...

PatateLapetite : RT @BlackTristan: Sveglio dalle 2.20 perché forse a cena dopo la pasta al tonno e il pollo al forno con le patate i peperoni me li potevo r… - BlackTristan : Sveglio dalle 2.20 perché forse a cena dopo la pasta al tonno e il pollo al forno con le patate i peperoni me li potevo risparmiare. - paperss2106 : la pasta col tonno - _giuliafuoco : La pasta al tonno con il formaggio>>>>>> Non mi dissocio assolutamente - Cristin72807756 : @peachykookgi Io e mia figlia con il computer in camera sua con pasta al tonno(un sughetto veloce perché oggi non… -

I profiteroles salati al tonno sono un antipasto semplice e sfizioso, che prepara al Cenone di Natale. Ecco come preparare questa (...) ...

Nelle ultime due settimane «Cibo per tutti» si è rimessa in moto per portare aiuto alle famiglie colpite dalla crisi ...

