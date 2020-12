Natale solidale a Torre Annunziata con pasti caldi a chi è più in difficoltà (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Il prossimo sarà un Natale inevitabilmente diverso da quello a cui siamo abituati ed è innegabile che l’emergenza Covid ha ulteriormente aggravato il disagio socio-economico sul nostro territorio. Considerando che il periodo natalizio è alle porte risulta prioritario, grazie all’iniziativa ‘Aggiungi un pasto a tavola’, cercare di assicurare un pasto caldo a chi ne necessita”. A spiegare l’iniziativa è il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione. “La catena di solidarietà, già attivatasi durante i mesi del primo lockdown, ha visto tanti cittadini partecipare all’iniziativa della ‘Spesa solidale’ presso le attività commerciali che vi hanno aderito. Il Natale è l’occasione giusta per proseguire sulla strada della solidarietà, donando uno dei simboli natalizi per eccellenza: il pandoro”, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Il prossimo sarà uninevitabilmente diverso da quello a cui siamo abituati ed è innegabile che l’emergenza Covid ha ulteriormente aggravato il disagio socio-economico sul nostro territorio. Considerando che il periodo natalizio è alle porte risulta prioritario, grazie all’iniziativa ‘Aggiungi un pasto a tavola’, cercare di assicurare un pasto caldo a chi ne necessita”. A spiegare l’iniziativa è il sindaco diVincenzo Ascione. “La catena di solidarietà, già attivatasi durante i mesi del primo lockdown, ha visto tanti cittadini partecipare all’iniziativa della ‘Spesa’ presso le attività commerciali che vi hanno aderito. Ilè l’occasione giusta per proseguire sulla strada della solidarietà, donando uno dei simboli natalizi per eccellenza: il pandoro”, ...

