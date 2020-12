Napoli, la funicolare di Montesanto chiusa per problemi tecnici (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Anm, Azienda Napoletana Mobilità, comunica che la funicolare Montesanto sospende il servizio dalle 8:40 di oggi 7 dicembre per problemi tecnici. ??? #FMO funicolare Montesanto: dalle ore 08:40 il servizio è temporaneamente sospeso per problemi tecnici.#Anminforma — Anm – Napoli (@anmNapoli) December 7, 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Anm, Azienda Napoletana Mobilità, comunica che lasospende il servizio dalle 8:40 di oggi 7 dicembre per. ??? #FMO: dalle ore 08:40 il servizio è temporaneamente sospeso per.#Anminforma — Anm –(@anm) December 7, 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli funicolare Napoli, funicolare Montesanto chiusa per lavori di messa in sicurezza Il Mattino Nuove decisioni della Commissione toponomastica: tanti nuovi toponimi tra cui: Ippocrate, i Beatles, l’agente Apicella e Alighiero Noschese

NAPOLI – L’Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente e l’Assessore alle Pari opportunità Francesca Menna hanno proposto di intitolare a Ippocrate una piazzetta, uno slargo, preferibilmente nel ...

A Napoli una piazza dedicata a Ippocrate, in memoria dei medici caduti contro il Covid-19

La Commissione consultiva per la toponomastica cittadina del Comune di Napoli, oltre al cambio di denominazione dello stadio cittadino, da qualche giorno intitolato a Diego Armando Maradona, ha esamin ...

La Commissione consultiva per la toponomastica cittadina del Comune di Napoli, oltre al cambio di denominazione dello stadio cittadino, da qualche giorno intitolato a Diego Armando Maradona, ha esamin ...