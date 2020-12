Napoli | bimba di 6 mesi con la Sma salvata al Santobono con il farmaco più costoso al mondo

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 7 dicembre 2020) . La piccola, affetta da atrofia muscolare spinale (Sma) è stata curata con una terapia genica innovativa: allaè stato somministrato quello che viene considerato ilpiùal, dal costo di 1,9 milioni di euro per un singolo trattamento. Si tratta del primo trattamento di questo tipo effettuato in Italia. Una terapia genica innovativa, unica nel suo genere, autorizzata in Europa soltanto lo scorso maggio e in Italia addirittura meno di un mese fa, il 17 novembre, quella grazie alla quale è stata, all’ospedaledi, unadi soli 6, affetta da Sma, l’atrofia muscolare spinale. Per la terapia è stato utilizzato quello che viene considerato ilpiù ...