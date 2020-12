Malattie rare, Ricciardi: "Serve salto di qualità su fondi e gestione ricerca" (Di lunedì 7 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) su Notizie.it.

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "Attualmente nella Finanziaria abbiamo investimenti per ricerca e innovazione pari all'1,53% del Pil, è la metà di quello che la Commissione Ue raccomanda, la Svezia ...

Ceroidolipofuscinosi, la pandemia di COVID-19 sta ‘demolendo’ la continuità assistenziale

La pandemia di Coronavirus sta ‘demolendo’ la continuità assistenziale per i malati rari: la denuncia del padre di un bambino affetto da ceroidolipofuscinosi.

