L’Anpi di Bolzano saluta Lidia Menapace | la commovente cerimonia sulle note di Bella Ciao – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il violino di Marcello Pera con la sua improvvisazione della melodia di “” ha accompagnato una breve commemorazione deldiin ricordo di, morta la scorsa notte all’età di 96 anni per il coronavirus. Il presidente di Anpi Alto Adige, Guido Margheri, ha ricordato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla ex senatrice e il suo insegnamento lasciato alle giovani generazioni. Poi ha sottolineato anche l’anima femminista diche voleva “giustamente riscrivere al femminile la resistenza” e però “lo faceva con grazie, come solo una pacifista poteva farlo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.