Kate Middleton e il principe William in viaggio a bordo del treno reale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il treno reale dei Windsor sfoglia la gallery Il Christmas Express, come è stato chiamato il tour di Kate Middleton e del principe William, è un’idea venuta agli stessi duchi di Cambridge nelle ultime settimane. Ricevuto il permesso della regina Elisabetta di viaggiare sul Royal Train, la loro partenza è stata mantenuta segreta fino all’ultimo minuto per evitare l’affollamente della stazione londinese di Euston. E al loro arrivo sono stati salutati dalle note del classico Merry Christmas Everyone, cantato da Shakin’ ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ildei Windsor sfoglia la gallery Il Christmas Express, come è stato chiamato il tour die del, è un’idea venuta agli stessi duchi di Cambridge nelle ultime settimane. Ricevuto il permesso della regina Elisabetta di viaggiare sul Royal Train, la loro partenza è stata mantenuta segreta fino all’ultimo minuto per evitare l’affollamente della stazione londinese di Euston. E al loro arrivo sono stati salutati dalle note del classico Merry Christmas Everyone, cantato da Shakin’ ...

IOdonna : Kate Middleton e il principe William in viaggio a bordo del treno reale - arabesquessence : Spiace tanto per chi non segue i reali ma per i prossimi tre giorni io così con ogni foto sul royal tour in treno d… - CoutureRoyals : RT @_crazy_Freddie_: Ora so di avere qualcosa in comune con Kate Middleton. La nonna papera dell'Imperia. Sono emozionata ?????? - _crazy_Freddie_ : Ora so di avere qualcosa in comune con Kate Middleton. La nonna papera dell'Imperia. Sono emozionata ?????? - infoitcultura : Meghan Markle, Kate Middleton le ha “copiato” il blazer: ispirazione o vendetta? -