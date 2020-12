Il Grande Fratello Vip cambia pelle: ecco la lista delle prossime new entry (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il GF Vip cambia pelle. ecco la lista dei nuovi concorrenti pronti ad entrare nella Casa, dopo la decisione di proseguire fino a febbraio Fonte foto: FacebookIl Grande Fratello Vip è una continua sorpresa e scoperta. Ora, con la decisione di proseguire con il reality fino al mese di febbraio, come sappiamo, alcuni concorrenti hanno abbandonato lo show per tornare alle proprie vite. Sono, dunque, necessari nuovi ingressi, nuovi concorrenti per rendere lo spettacolo ancora più interessante. C’è tanta curiosità per sapere chi si andrà ad aggiungere ai “superstiti” della casa più spiata d’Italia. Giusto per ricordarlo, sono rimasti nella casa: Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Giulia ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il GF Vipladei nuovi concorrenti pronti ad entrare nella Casa, dopo la decisione di proseguire fino a febbraio Fonte foto: FacebookIlVip è una continua sorpresa e scoperta. Ora, con la decisione di proseguire con il reality fino al mese di febbraio, come sappiamo, alcuni concorrenti hanno abbandonato lo show per tornare alle proprie vite. Sono, dunque, necessari nuovi ingressi, nuovi concorrenti per rendere lo spettacolo ancora più interessante. C’è tanta curiosità per sapere chi si andrà ad aggiungere ai “superstiti” della casa più spiata d’Italia. Giusto per ricordarlo, sono rimasti nella casa: Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Giulia ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Antonio98854326 : Selvaggia del Grande Fratello secondo me con quel corpo Può ciò che vuole gli uomini si inventano e sognano c'è la… - verdequetqverde : RT @rebecca_ame: Grazie per essere stati il nostro Grande Grande Fratello ??? #gregorelli - Antonio98854326 : il grande fratello pieno di pedarasti: e le donne si consumano le dita. - kcobainsvoice : RT @FaIrYTaLeSGF: #GFVIP Tommaso: “Io non me la sento di incontrarlo domani” Grande Fratello: -