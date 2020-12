Foggia zona arancione | protesta di ristoratori Davanti alla prefettura

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Di Francesco Santoro:da parte di alcuni commercianti questa sera anei pressi degli uffici della. Un drappello diha manifestato la contrarietà al provvedimento che dispone il mantenimento della, a partire da domani e fino al 14 dicembre, firmato oggi dal presidente della Regione, Michele Emiliano, dopo un colloquio col ministro della Salute, Roberto Speranza. I Comuni interessati sono Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola; Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta,e Monte Sant’Angelo; Altamura e Gravina in Puglia. (foto: tratta da profilo facebook di Franco ...

torepaola : RT @FoggiaCittaAper: La protesta dei ristoratori davanti alla Prefettura di #Foggia: “Con il ritorno alla zona arancione costretti a gettar… - Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: La protesta dei ristoratori davanti alla Prefettura di #Foggia: “Con il ritorno alla zona arancione costretti a gettar… - FoggiaCittaAper : La protesta dei ristoratori davanti alla Prefettura di #Foggia: “Con il ritorno alla zona arancione costretti a get… - NoiNotizie : #Foggia zona arancione: protesta di ristoratori - Cinzialatin : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, ristoratori contro zona arancione: la spesa in un water davanti a Prefettura -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia zona

Gallipoli - Quattordici paesi della provincia di Ffoggia, quattro della Bat e due della provincia di Bari: questi i Comuni che tornano in area arancione, lì da dove erano usciti appena due giorni fa.Perché Foggia sì e altre province della Puglia no? E’ questa la domanda che attanaglia da ore i foggiani, che da domani, 8 dicembre, tornano in zona arancione insieme ad alcuni Comuni della Murgia Bar ...