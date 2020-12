Ficarra e Picone addio a Striscia: la verità (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il duo comico Ficarra e Picone ha concluso, dopo 15 anni, la conduzione a “Striscia” su Canale 5. La scelta ha fatto molto discutere. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero state tensioni e differenze di vedute tra loro e Mediaset. Salvo e Valentino, sui social, hanno invece spiegato: “Nulla di tutto questo. Solo voglia di rimescolare le carte”. Dopo quindici anni Ficarra e Picone hanno detto addio a Striscia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il duo comicoha concluso, dopo 15 anni, la conduzione a “” su Canale 5. La scelta ha fatto molto discutere. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero state tensioni e differenze di vedute tra loro e Mediaset. Salvo e Valentino, sui social, hanno invece spiegato: “Nulla di tutto questo. Solo voglia di rimescolare le carte”. Dopo quindici annihanno dettoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Adnkronos : #FicarraePicone: 'Ecco perché lasciamo #Striscia' - gabrieppe5stars : RT @susy43279731: è GIà ALLA MAFIA NON è ANDATA GIù. BRAVI FICARRA E PICONE. - LuciaLaVita1 : RT @susy43279731: è GIà ALLA MAFIA NON è ANDATA GIù. BRAVI FICARRA E PICONE. - Adnkronos : #FicarraePicone: 'Ecco perché lasciamo #Striscia' - IVANCONF : RT @susy43279731: è GIà ALLA MAFIA NON è ANDATA GIù. BRAVI FICARRA E PICONE. -