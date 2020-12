(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lo dovrebbe spiegare anche ai 'trumpiani' e 'bolsonariani' che ammorbano l'Italia: Anthony, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nutre pergli stessi ...

zazoomblog : Fauci avverte: Il Natale è più pericoloso del giorno del ringraziamento - #Fauci #avverte: #Natale #pericoloso - larcisiciliano : ??Intanto che qui si pretendono feste senza restrizioni, eccetto la mascherina in pubblico, ????Fauci, appena designa… - RadioItaliaIRIB : Usa, Fauci avverte: americani preparatevi a ondata Cooronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Fauci avverte

Globalist.it

Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases: "L'aggravante è che le vacanze di Natale sono più lunghe".Appena 4 giorni fa, l’avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, aveva chiesto a Jessy Jacob, una donna che stava testimoniando in tribunale in merito alla causa sulle presunte frodi ...