Eriksen ai saluti: l’Inter pensa a uno scambio con il Bayern Monaco. Le ultime (Di lunedì 7 dicembre 2020) Eriksen lascerà l’Inter durante la sessione invernale di calciomercato: ipotesi scambio con Tolisso del Bayern Monaco l’Inter si libererà di Christian Eriksen durante la sessione invernale di calciomercato, chiudendo così un’avventura fallimentare per entrambe le parti. L’ultima idea dei nerazzurri riguarda un possibile scambio con Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Restano vigili sul centrocampista danese Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e numerosi club della Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)lasceràdurante la sessione invernale di calciomercato: ipotesicon Tolisso delsi libererà di Christiandurante la sessione invernale di calciomercato, chiudendo così un’avventura fallimentare per entrambe le parti. L’ultima idea dei nerazzurri riguarda un possibilecon Corentin Tolisso del. Restano vigili sul centrocampista danese Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e numerosi club della Premier League. Leggi su Calcionews24.com

TheGreatOne1986 : RT @mitrandirr: Difendere Eriksen, vuol dire difendere una filosofia e idea di gioco incentrata sulla qualità. Con la filosofia dei cani r… - mitrandirr : Difendere Eriksen, vuol dire difendere una filosofia e idea di gioco incentrata sulla qualità. Con la filosofia de… - BullaInterista : Inutile spiegarti nella mia vita cosa ho fatto per l'Inter, sarebbe umiliante per te quindi mi astengo. Tifala scon… - Massimi83873591 : @alexo_si @Stefano54655309 Io non mi agito affatto io tifo Inter lei evidentemente tifa Eriksen faccia come vuole n… - Nictaux_ : #Eriksen io non amo Conte, per nulla. Ma se ti pago 7,5 min e in ogni occasione in cui ti ho messo in campo non sei… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen saluti Eriksen ai saluti: l'Inter pensa a uno scambio con il Bayern Monaco Calcio News 24 Eriksen-Inter, Marotta certifica l'addio. Siamo ai saluti, si attende gennaio

Può un colpo catalogato come il più importante di una sessione di mercato diventare un peso da togliere il prima possibile? Sì, se parliamo di Christian Eriksen ...

Sassuolo-Inter 0-3, Sanchez e Gagliardini rilanciano i nerazzurri

Tre a zero e tre punti. L'Inter è tornata. Battendo il Sassuolo i nerazzurri accorciano sulla testa del campionato. In attesa delle altre gare, sono secondi dietro al Milan, al pari proprio coi nerove ...

Può un colpo catalogato come il più importante di una sessione di mercato diventare un peso da togliere il prima possibile? Sì, se parliamo di Christian Eriksen ...Tre a zero e tre punti. L'Inter è tornata. Battendo il Sassuolo i nerazzurri accorciano sulla testa del campionato. In attesa delle altre gare, sono secondi dietro al Milan, al pari proprio coi nerove ...