Dpmc di Natale, ok a visite a nonni e parenti non autosufficienti: la circolare che dà il via libera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dpmc di Natale, ok a visite a nonni e parenti non autosufficienti. Durante il periodo delle feste natalizie saranno vietati tutti gli spostamenti tra Regioni, anche se in zona gialla, a meno che non ci siano ragioni di lavoro, salute o necessità. Che sono anche gli unici motivi per cui sarà consentito lasciare il proprio Comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. In quest'ultima categoria però rientrerebbero anche le visite ai nonni soli il 25 dicembre. Lo afferma una circolare del ministero dell'Interno: vediamo che cosa dice. Tra il 21 dicembre e il 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni, anche se in zona gialla, a meno che non ci siano ragioni di lavoro, salute o necessità.

