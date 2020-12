Diego jr: “I responsabili della morte di mio padre devono pagare. L’eredità è l’ultimo dei miei pensieri” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Diego Armando Maradona Junior è intervenuto durante il programma di Barbara D’Urso su canale 5, “Live non è la Durso”. “Dopo l’intervento al cervello, sapevo che papà si stava riprendendo, feci una videochiamata con lui in clinica che rideva e stava benissimo. Poi io sono stato malato e ricoverato col Covid, stavo male e non riuscivo neanche più a rispondere alla chat di gruppo tra noi figli e la psichiatra. Io voglio sapere cosa è successo a mio padre, se ci sono dei colpevoli devono pagare. Voglio sapere la verità e mi farò valere nelle sedi competenti. La perplessità di noi figli e soprattutto di Dalma era la richiesta di un medico in più per monitorare la situazione di mio padre, avevamo un dubbio, non sapevamo quanti giorni dovevano passare prima delle sue dimissioni dalla clinica. Anche se il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020)Armando Maradona Junior è intervenuto durante il programma di Barbara D’Urso su canale 5, “Live non è la Durso”. “Dopo l’intervento al cervello, sapevo che papà si stava riprendendo, feci una videochiamata con lui in clinica che rideva e stava benissimo. Poi io sono stato malato e ricoverato col Covid, stavo male e non riuscivo neanche più a rispondere alla chat di gruppo tra noi figli e la psichiatra. Io voglio sapere cosa è successo a mio, se ci sono dei colpevoli. Voglio sapere la verità e mi farò valere nelle sedi competenti. La perplessità di noi figli e soprattutto di Dalma era la richiesta di un medico in più per monitorare la situazione di mio, avevamo un dubbio, non sapevamo quanti giorni dovevano passare prima delle sue dimissioni dalla clinica. Anche se il ...

