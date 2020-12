Costantino Della Gherardesca in tv svela ecco perché sono dimagrito (Di lunedì 7 dicembre 2020) Barbara D’Urso presenta Costantino Della Gherardesca a “Domenica Live” dicendo: «Il mio fidanzato segreto». Nell’intervista Costantino racconta il perché ha dovuto perdere peso:«Mi sono dovuto mettere a dieta per via dell’apnea notturna – dice Costantino Della Gherardesca – Questa cosa è molto diffusa, in particolare, tra gli uomini. Quando sono sceso al peso di 82/83 chili l’apnea è andata, via adesso è tornata, perché ho ripreso un po’ di peso. Non riesco a tenermi in forma come te. Forse non tutti sanno che Barbara D’Urso è nota nell’azienda perché molto sportiva. Io ho avuto dei disturbi alimentari fin da bambino. Rubavo le merendine. Avevo questa fissa per il cibo come se fosse ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 7 dicembre 2020) Barbara D’Urso presentaa “Domenica Live” dicendo: «Il mio fidanzato segreto». Nell’intervistaracconta ilha dovuto perdere peso:«Midovuto mettere a dieta per via dell’apnea notturna – dice– Questa cosa è molto diffusa, in particolare, tra gli uomini. Quandosceso al peso di 82/83 chili l’apnea è andata, via adesso è tornata,ho ripreso un po’ di peso. Non riesco a tenermi in forma come te. Forse non tutti sanno che Barbara D’Urso è nota nell’aziendamolto sportiva. Io ho avuto dei disturbi alimentari fin da bambino. Rubavo le merendine. Avevo questa fissa per il cibo come se fosse ...

keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: Abbiamo intervistato Giovanni Costantino (assistente della Nazionale ungherese allenata da Marco Rossi) a @Il_TerzoUomo:… - DavidBlack1980 : RT @reportrai3: Pasquale Maietta è stato deputato e tesoriere alla Camera. Per anni presidente del Latina Calcio. In quel periodo sono emer… - Sabina1956 : RT @reportrai3: Pasquale Maietta è stato deputato e tesoriere alla Camera. Per anni presidente del Latina Calcio. In quel periodo sono emer… - Mauro656565656 : RT @reportrai3: Pasquale Maietta è stato deputato e tesoriere alla Camera. Per anni presidente del Latina Calcio. In quel periodo sono emer… - medicojunghiano : RT @reportrai3: Pasquale Maietta è stato deputato e tesoriere alla Camera. Per anni presidente del Latina Calcio. In quel periodo sono emer… -