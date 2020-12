Chi è Filippo Nardi? Biografia e carriera dell’ex gieffino (Di lunedì 7 dicembre 2020) Filippo Nardi è un conduttore televisivo e disc jockey italo-londinese. Ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, nel 2001, e dopo soli 13 giorni si ritirò volontariamente per blasfemia. Successivamente ha preso parte a vari programmi televisivi come Le Iene e inoltre ha condotto tre edizioni di Anteprima Festivalbar. Ora è affermato come DJ. Biografia del disc jockey italo-londinese Filippo Nardi nasce il 30 maggio nel 1969 e ha un fratello minore. Ai tempi del Gf elencava i suoi difetti, pigro e lunatico, e i suoi pregi, solare e creativo. Moltissimi hobby all’attivo oltre alla musica di cui ha fatto un lavoro: moto, film, snowboard, windsurf e vela. All’inizio della sua avventura televisiva, si pensò che il disc jockey appartenesse alla famiglia nobile Toscana dei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)è un conduttore televisivo e disc jockey italo-londinese. Ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, nel 2001, e dopo soli 13 giorni si ritirò volontariamente per blasfemia. Successivamente ha preso parte a vari programmi televisivi come Le Iene e inoltre ha condotto tre edizioni di Anteprima Festivalbar. Ora è affermato come DJ.del disc jockey italo-londinesenasce il 30 maggio nel 1969 e ha un fratello minore. Ai tempi del Gf elencava i suoi difetti, pigro e lunatico, e i suoi pregi, solare e creativo. Moltissimi hobby all’attivo oltre alla musica di cui ha fatto un lavoro: moto, film, snowboard, windsurf e vela. All’inizio della sua avventura televisiva, si pensò che il disc jockey appartenesse alla famiglia nobile Toscana dei ...

trash_italiano : ?? NUOVI CONCORRENTI #GFVIP: SAMANTHA DE GRENET, GINEVRA LAMBORGHINI, CARLOTTA DI “TEMPTATION ISLAND”, ANDREA ZENGA,… - controcampus : #IlPersonaggio #FilippoRaciti abbiamo sentito parlare di lui ?? ma sappiamo davvero chi è ? - BaldiniCastoldi : RT @fizz_show: “Molte aquile ho visto in volo”. Filippo Nassetti racconta le storie di chi ha scelto “il cielo come professione” in un libr… - fizz_show : “Molte aquile ho visto in volo”. Filippo Nassetti racconta le storie di chi ha scelto “il cielo come professione” i… - filippo_nesi : @ManlioDS @Mov5Stelle Fai un favore a te stesso e a chi ti segue. Leggiti Brancaccio su Il Sole oggi. -