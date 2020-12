Cashback, l’App IO non funziona: vedi perché e come risolvere il problema (Di lunedì 7 dicembre 2020) In tanti hanno provato ad iscriversi sull’Applicazione per ottenere il Cashback di Natale, (che inizia domani) ma in pochissimi ci sono riusciti: l’App IO non funziona. Tante sono state le segnalazioni dagli utenti, tutti impossibilitati nel completare la registrazione sull’App. “Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat” o ancora “si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta“, insomma tutti problemi relativi per il sistema di pagamento. Leggi anche: Cashback di Natale: ecco come funziona, come scaricare l’App IO, come ottenere il rimborso Gli utenti infatti segnalano difficoltà proprio nella fase finale della registrazione, quella in cui dovrebbero inserire i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) In tanti hanno provato ad iscriversi sullicazione per ottenere ildi Natale, (che inizia domani) ma in pochissimi ci sono riusciti:IO non. Tante sono state le segnalazioni dagli utenti, tutti impossibilitati nel completare la registrazione sul. “Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat” o ancora “si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta“, insomma tutti problemi relativi per il sistema di pagamento. Leggi anche:di Natale: eccoscaricareIO,ottenere il rimborso Gli utenti infatti segnalano difficoltà proprio nella fase finale della registrazione, quella in cui dovrebbero inserire i ...

Tommasolabate : Chissà perché sul cashback e l’app Io per avere indietro il 10% dei soldi degli acquisti non vedo tutte le paure pe… - marcobardazzi : L’Italia riassunta in due app: IMMUNI: “Perché devo installarla? E la mia privacy? Chi controlla i dati? Che vuol… - Corriere : Cashback, domani di parte: come ottenere 450 euro in 4 mosse facili (con o senza «app... - comparealfio : mi pare di capire che sto facendo bene ad aspettare un po' prima di installarmi l'App IO, vero? #cashback - fratambani : E prima il bonus cultura, poi il sito dell'INPS, poi il sito del bonus mobilità e ora anche l'app per il cashback.… -

