Calano i decessi (comunque 564) ma risale al 12,3% il rapporto positivi/tamponi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come avviene ogni lunedì, la curva dei contagi in Italia diminuisce ma il dato sui decessi resta comunque molto alto. Oggi altri 528 decessi (36 meno di ieri quando sono stati 564), per un totale di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come avviene ogni lunedì, la curva dei contagi in Italia diminuisce ma il dato suirestamolto alto. Oggi altri 528(36 meno di ieri quando sono stati 564), per un totale di ...

Coronavirus, il bollettino di lunedì 7 dicembre 2020 registra 13.720 nuovi casi (ieri erano 18.887) e 528 decessi, in calo rispetto ai 564 di ieri. Sono 111.217 i test ...

Altri otto morti, risale il numero dei nuovi casi

SASSARI. Otto nuovi decessi in Sardegna a causa del coronavirus: è l’ultimo triste dato fornito nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, uno in più rispetto alla ...

