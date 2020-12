Arrestato un 66enne nel Monzese: molestava ragazzine poco più che bambine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un caso squallido. I carabinieri hanno Arrestato a Limbiate (Monza) un uomo di 66 anni con l'accusa di violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minori. Secondo la ricostruzione della Procura,... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un caso squallido. I carabinieri hannoa Limbiate (Monza) un uomo di 66 anni con l'accusa di violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minori. Secondo la ricostruzione della Procura,...

