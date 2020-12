(Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da Bloombergè già al lavoro ai prossimiM2 e M3, innel 2021 e 2022 sui prossimi Mac e MacBook La transizione per Mac e MacBook ai processoricon architettura ARM è già iniziata. A novembre 2020ha presentato i suoi primi MacBook Air, MacBook Pro 13 e Mac mini con processore M1, il primo della sua generazione. Durante la WWDC 2020ha annunciato di voler completare il passaggio da Intel adentro fine 2022 su tutta la sua line-up. Le prime impressioni L’della tecnologia ARM su Mac si è rivelato una vera e propria rivoluzione con consumi energetici pressoché nulli e prestazioni in alcuni casi superiori ...

AppleRTweet : RT @tuttoteKit: #Apple Silicon: in arrivo M2 e M3 fino a 32 core #AppleSilicon #Mac #Macbook #tuttotek - tuttoteKit : #Apple Silicon: in arrivo M2 e M3 fino a 32 core #AppleSilicon #Mac #Macbook #tuttotek - dariomasiero : RT @Digital_Day: Apple scappa e guarda al futuro. Intel è ferma, AMD prova l'inseguimento. - RoccoTerlizzi : RT @Digital_Day: Apple scappa e guarda al futuro. Intel è ferma, AMD prova l'inseguimento. - Digital_Day : Apple scappa e guarda al futuro. Intel è ferma, AMD prova l'inseguimento. -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Silicon

DDay.it - Digital Day

Secondo quanto riportato da Bloomberg Apple è già al lavoro ai prossimi Apple Silicon M2 e M3, in arrivo sui prossimi Mac e MacBook ...A Cupertino sono già iniziati i lavori per le prossime generazioni dei computer Mac: in arrivo un chip con 32 core ad alte prestazioni?