Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2020 ore 10 | 30

(Di domenica 6 dicembre 2020)DEL 6 DICEMBREORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI CONTINUA AD ABBATTERSI L’ONDATA DI MALTEMPO SULLA NOSTRA, PIOVE INFATTI DA DIVERSE ORE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO;RACCOMANDIAMO QUINDI DI GUIDARE CON PRUDENZA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO NON SONO SEGNALATE AL MOMENTO CRITICITÀ SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA; PER LA CADUTA DI UN PALO DELLA LUCE, SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DELLA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA ALL’ALTEZZA DEL KM 7, SIAMO IN LOCALITÀ AMASENO. TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B RESTANO CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI. SULLA LINEA A INVECE RIMANE CHIUSA ...