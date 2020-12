Verona-Cagliari | un punto a testa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il lunch match termina sull’1-1.si sblocca al ventunesimo con la seconda rete in campionato di Zaccagni. Nella ripresa i sardi trovano il pareggio con la prima marcatura in Serie A di Marin. Durante la seconda frazione entrambe le squadre vanno vicini al secondo gol, ma il pareggio regge fino alla fine della gara. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Juric conferma il 3-4-2-1. Silvestri in porta e difesa formata da Ceccherini, Dawidowicz e Dimarco. Solo panchina per Lovato. Sulle corsie esterne Faraoni e Lazovic, con al centro Tamèze e Veloso. Sulla trequarti spazio a Baràk e Zaccagni. Infine in attacco Di Carmine vince il ballottaggio con Favilli. Risponde Di Francesco col 4-2-3-1. Tra i pali c’è l’uomo Cragno, con il giovane Carboni a far coppia con Walukiewicz e i terzini Trippardelli e Faragò. Mediana con Marin e Rog. Joao ...