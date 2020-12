Stelle di Natale AIL 2020, Calvanico si colora di rosso (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCalvanico (Sa) – Le leucemie non vanno in lockdown. Ancora una volta Calvanico si colora di rosso per la campagna di sensibilizzazione a favore dell’AIL – Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma Onlus. Perché sostenere la ricerca scientifica significa donare una speranza. Anche quest’anno 33mila persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore nel sangue. Il virus non ferma leucemie, linfomi e mielomi. Oggi più che mai i pazienti hanno bisogno di assistenza, di cure, di sostegno psicologico: servizi che l’AIL garantisce ogni giorno, anche nell’emergenza Covid-19. C’è una stella che fiorisce anche nei momenti più difficili, per colorare la speranza dei pazienti ed è la Stella di Natale AIL. “Questo virus improvviso, ha cambiato, sconvolto la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Le leucemie non vanno in lockdown. Ancora una voltasidiper la campagna di sensibilizzazione a favore dell’AIL – Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma Onlus. Perché sostenere la ricerca scientifica significa donare una speranza. Anche quest’anno 33mila persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore nel sangue. Il virus non ferma leucemie, linfomi e mielomi. Oggi più che mai i pazienti hanno bisogno di assistenza, di cure, di sostegno psicologico: servizi che l’AIL garantisce ogni giorno, anche nell’emergenza Covid-19. C’è una stella che fiorisce anche nei momenti più difficili, perre la speranza dei pazienti ed è la Stella diAIL. “Questo virus improvviso, ha cambiato, sconvolto la ...

