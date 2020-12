Salto con gli sci: Granerud trionfa ancora a Nizhny Tagil e allunga nella generale. Tripletta norvegese sul podio (Di domenica 6 dicembre 2020) Halvor Egner Granerud si impone in gara-2 a Nizhny Tagil e centra la terza vittoria consecutiva, allungando in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo 2020-2021 di Salto con gli sci al termine della terza tappa stagionale. Il 24enne norvegese si conferma in grandissima forma e precede per un’incollatura i connazionali Robert Johansson e Marius Lindvik, che completano la terza storica Tripletta norge nel circuito maggiore. Granerud, grazie ai 200 punti ottenuti in Russia, resta dunque pettorale giallo con 67 punti di vantaggio sul tedesco Markus Eisenbichler, oggi 4° con un ottimo secondo Salto dopo aver chiuso 7° la prima serie. Grandissimo equilibrio nelle posizioni di vertice, con i tre norvegesi sul ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Halvor Egnersi impone in gara-2 ae centra la terza vittoria consecutiva,ndo in testa alla classificadi Coppa del Mondo 2020-2021 dicon gli sci al termine della terza tappa stagionale. Il 24ennesi conferma in grandissima forma e precede per un’incollatura i connazionali Robert Johansson e Marius Lindvik, che completano la terza storicanorge nel circuito maggiore., grazie ai 200 punti ottenuti in Russia, resta dunque pettorale giallo con 67 punti di vantaggio sul tedesco Markus Eisenbichler, oggi 4° con un ottimo secondodopo aver chiuso 7° la prima serie. Grandissimo equilibrio nelle posizioni di vertice, con i tre norvegesi sul ...

Helvor Egner Granerud vince Gara-2 dal trampolino HS 134 di Nizhny Tagil, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di salto con gli sci. Il norvegese ha ottenuto il successo con un totale di 241.5

